الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (180) فرصة وظيفية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:
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التخصصات المتاحة
– وظائف إدارية
– وظائف طبية
– وظائف هندسية
– وظائف تقنية
– وظائف صحية
– وظائف تمريض
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المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الاحساء
طريقة التقديم:
وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: إضغط هنا