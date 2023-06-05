الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات
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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات
١١:٠٢:١٥ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (180) فرصة وظيفية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:

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التخصصات المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف طبية
– وظائف هندسية
– وظائف تقنية
– وظائف صحية
– وظائف تمريض

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الاحساء

طريقة التقديم:

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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