الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 180 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من (180) فرصة وظيفية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية) بالمجالات التالية:

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التخصصات المتاحة

– وظائف إدارية

– وظائف طبية

– وظائف هندسية

– وظائف تقنية

– وظائف صحية

– وظائف تمريض

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– المدينة المنورة

– الاحساء

طريقة التقديم:

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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