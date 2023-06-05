الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تساقط البرد بكثافة بالنفود جنوب الجوف
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شاهد.. تساقط البرد بكثافة بالنفود جنوب الجوف

شاهد.. تساقط البرد بكثافة بالنفود جنوب الجوف

شاهد.. تساقط البرد بكثافة بالنفود جنوب الجوف
١١:٠٠:١٠ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول البرد بكثافة على النفود جنوب منطقة الجوف.

ووثق المقطع فيديو بعدسة “محمد الشلاقي”، تساقط البرد بكثافة على النفود جنوب الجوف، في ظل استمرار التقلبات الجوية بعدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

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رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البرد الجوف الطقس النفود

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