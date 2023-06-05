الجمهوري مايك بنس يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري مايك بنس، رسميا، بأوراق ترشيحه إلى رئاسة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وفقاً لوثائق أصدرتها لجنة الانتخابات الفيدرالية.

حملة انتخابية موسعة

ويطلق بنس، نائب الرئيس رقم 48 في البلاد، حملته الرسمية لترشيح الحزب الجمهوري بمقطع مصور وتجمع انتخابي في مدينة دي موين، بولاية أيوا، يوم الأربعاء، الذي يوافق يوم ميلاده الـ 64، وفقاً لأشخاص مطلعين على خططه، حسب “الإمارات اليوم”.

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التأثير على الانتخابات

وفي سياق متصل، كشف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أن آلاف الحسابات الجدلية والمريبة، سعت خلال الفترة الماضية للتأثير على الانتخابات النصفية التي تشهدها الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر.

«تويتر» يعطل ثلاث عمليات مقرها الصين

وحسب «العربية»، فقد عطل موقع تويتر ثلاث عمليات مقرها الصين كانت تحاول سراً التأثير على الأمريكيين في الأشهر الماضية التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس من خلال إثارة موضوعات ساخنة تثير الاستقطاب السياسي في البلاد، مثل؛

1 – تزوير الانتخابات الرئاسية.

2 – مسألة التلقيح حتى، التي ارتدت طابعًا خلافيًا العام الماضي وقبله بين الحزب الديمقراطي والجمهوري.