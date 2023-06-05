حساب المواطن: يمكن للمستفيد تغيير الآيبان البنكي بشرط

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيد تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير الآيبان البنكي؟ وهل يتأثر الدعم في هذه الحالة؟”.

تغيير الآيبان البنكي

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب”.

وأضاف برنامج حساب المواطن رداً على رسالة المستفيد “أنه يتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

التواصل مع المستفيد

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل حول انقطاع الدعم لمدة شهرين، وأوضح المستفيد أن الدخل أقل من الحد المانع ومع ذلك مقطوع من شهرين.

وأجاب حساب المواطن، من خلال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحا أنه تم التواصل مع المستفيد لحل المشكلة

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