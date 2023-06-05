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كيف تستعلم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر؟
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كيف تستعلم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر؟

كيف تستعلم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر؟

كيف تستعلم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر؟
٠٩:٣٧:١٩ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة:

1-الدخول على منصة ابشر ثم اختيار”استعلامات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الجوازات.

3- اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

تصريح دخول العاصمة المقدسة:

وفي وقت سابق أوضحت المنصة الإلكترونية “أبشر” طريقة الحصول على تصريح دخول العاصمة المقدسة، أثناء موسم الحج، للأسر المقيمين والأفراد من العمالة المنزلية.

وتمكن هذه الخدمة الأفراد من طلب تصريح دخول لمكة المكرمة لأفراد الأسرة المقيمين

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار أفراد الأسرة من تبويب خدمات

2- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة

3- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة

طلب تصريح الدخول للأفراد

وتتيح هذه الخدمة للأفراد إصدار وطباعة تصريح دخول العمالة المنزلية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار العمالة من تبويب خدمات

2- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة

3- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة

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الكلمات الدلالية:
الاستعلام الخروج والعودة حالة تأشيرة منصة أبشر

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