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الإعلان عن صكوك رقمية لـ 7 أحياء قادمة في سبتمبر المقبل

الإعلان عن صكوك رقمية لـ 7 أحياء قادمة في سبتمبر المقبل

الإعلان عن صكوك رقمية لـ 7 أحياء قادمة في سبتمبر المقبل
٠٩:٣٩:٤٧ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لـ “السجل العقاري” د. محمد السليمان، أن حي الفلاح في الرياض صكوكه رقمية.

7 أحياء

وقال السليمان، في لقاء إذاعته فضائية “العربية”: نحن الآن بداياتنا متواضعة في هذا الحي، وسيتم الإعلان عن 7 أحياء قادمة سبتمبر المقبل.

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1.5 مليون مستفيد

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية، تجاوز الـ 1.5 مليون مستفيد.

أهداف الخدمات الإلكترونية

وأوضحت على حسابه في “تويتر”، أن هذا العدد جاء في ظل تطوير الخدمة وتحسين جودتها من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن الخدمة تهدف إلى:

1 – تعزيز الأمن العقاري.

2 – تسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين.

تحديث الصكوك 

وأكدت أنه تم الاكتفاء بعملية التحديث من خلال الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المستفيد للجهات العدلية، مبينة أن عملية تحديث الصك تمر في عدة مراحل للتحقق ومطابقة البيانات، إضافة إلى تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني.

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