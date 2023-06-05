أهم 10.. انقلاب مركبة في الدمام وضربة موجعة لتجار السموم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

انقلاب مركبة في الدمام.. وهذا ما حدث (صور)

شهد طريق الملك فهد باتجاه الخبر تكدسا في المركبات ، بسبب انقلاب مركبة، مما أدى إلى تعطل الحركة.. المزيد هنا

رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، موقف أن يظهر للمستفيد غير مستحق.. المزيد هنا

الميزة الأفضل تصل تطبيق واتساب.. إليكم طريقة الاستخدام (فيديو)

وصلت حالياً ميزة تحرير الرسائل إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب، والتي تتيح لجميع المستخدمين التعديل على الرسائل بعد.. المزيد هنا

التعليم تقرر نقل مهمات التشغيل والمباني إلى شركة تطوير

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا، بنقل كافة مهمات التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة.. المزيد هنا

ضربة موجعة لتجار السموم.. سقوط عصابة من مهربي الهيروين بدولة خليجية

في ملاحقة سريعة وضربات استباقية تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من ضبط عصابة من مهربي الشبو والهيروين. وبحسب.. المزيد هنا

يدمر جهاز المناعة ويشوّه الأجنة.. 6 تأثيرات خطيرة لتعاطي الحشيش

يؤثر تعاطي الحشيش على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات.. المزيد هنا

الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة

في واقعة غريبة في اليابان تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية. السكتة القلبية بسبب.. المزيد هنا

هل تجديد العقد لنفس المستأجر يلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات في حالة طرأ أي تغيير عليها، لمنع تأثر الدعم. تحديث بيانات حساب المواطن جاء ذلك.. المزيد هنا

مشهد مروع .. تصادم سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول

نشرت صحف تركية مشهدا مروعا لحادث تصادم وقع بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول. حادث تصادم.. المزيد هنا

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11294 نقطة (+ 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية.. المزيد هنا

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