ضربة موجعة لتجار السموم.. سقوط عصابة من مهربي الهيروين بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

في ملاحقة سريعة وضربات استباقية تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من ضبط عصابة من مهربي الشبو والهيروين.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام كويتية، فقد تم سقوط عصابة بحوزتها 6 كيلو من الشبو والهيروين.

وأعلنت الداخلية الكويتية أننا مستمرون بتوجيه الضربات لتجار المواد المخدرة ومكافحة عمليات ترويجها.

هيروين في الرياض:

وفي وقت سابق ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وأوضحت أن هجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (160) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

مؤثرات المخدرات:

يؤثر تعاطي الحشيش على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

علامات تعاطي الحشيش:

1- رعشة في اليدين.

2- احمرار واتساع حدقة العينين.

3- الكسل والخمول.

4- تقلب مفاجيء في المزاج.

5- العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية.

6- إهمال المظهر الخارجي.

تأثيرات الحشيش:

1-القلق والاكتئاب.

2- زيادة سرعة ضربات القلب.

3- ضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية.

4- الهلاوس السمعية والبصرية.

5- اضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان.

6- تشوه الأجنة لدى النساء.

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