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حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين
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رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

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حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين

حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين

حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين
٠٩:٠٤:٤٣ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل حول انقطاع الدعم لمدة شهرين، وأوضح المستفيد أن الدخل أقل من الحد المانع ومع ذلك مقطوع من شهرين.

التواصل مع المستفيد

وأجاب حساب المواطن، من خلال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحا أنه تم التواصل مع المستفيد لحل المشكلة.

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رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الاعتراض المالي من جانب المستفيدين.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول متى سيتم الرد على الاعتراضات على نقص دفعة؟: “الرجاء الإاتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)”.

السفر خارج المملكة للعلاج

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع حيال المستفيدين عند السفر خارج المملكة للعلاج أو لأسباب أخرى.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول أسباب إيقاف الدعم عنه أثناء التواجد خارج المملكة للعلاج.

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