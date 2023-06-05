يدمر جهاز المناعة ويشوّه الأجنة.. 6 تأثيرات خطيرة لتعاطي الحشيش

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يؤثر تعاطي الحشيش على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

علامات تعاطي الحشيش:

1- رعشة في اليدين.

2- احمرار واتساع حدقة العينين.

3- الكسل والخمول.

4- تقلب مفاجيء في المزاج.

5- العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية.

6- إهمال المظهر الخارجي.

تأثيرات الحشيش:

1-القلق والاكتئاب.

2- زيادة سرعة ضربات القلب.

3- ضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية.

4- الهلاوس السمعية والبصرية.

5- اضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان.

6- تشوه الأجنة لدى النساء.

العوامل الاجتماعية التي تؤثر على تعاطي المخدرات:

-الضغوط الاجتماعية والثقافية.

– التعرض للمخدرات في المجتمع والأصدقاء والأسرة والزملاء.

– يمكن أن يؤدي الشعور بالتشبث بالمجموعة والتعرض للضغوط الاجتماعية والحاجة إلى الموافقة الاجتماعية إلى التعاطي.

– تشمل العوامل البيئية التي تؤثر في الوصول إلى المخدرات والتوافر والتعرض المتكرر لها والتعرض للإعلانات والأفلام التي تروج لها.

وتوجه وزارة الداخلية نصائح بالتحذير من المخدرات خطر على الوطن والمجتمع ومسؤوليتك أساسية في دعم الجهود الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

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