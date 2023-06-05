الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
التعليم تقرر نقل مهمات التشغيل والمباني إلى شركة تطوير
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التعليم تقرر نقل مهمات التشغيل والمباني إلى شركة تطوير

التعليم تقرر نقل مهمات التشغيل والمباني إلى شركة تطوير

التعليم تقرر نقل مهمات التشغيل والمباني إلى شركة تطوير
٠٨:٥٧:٢١ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا، بنقل كافة مهمات التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بديوان الوزارة وإدارات التعليم في (منطقتي الرياض، والمدينة المنورة)، وجدة، والأحساء إلى شركة تطوير القابضة (شركة تطوير للمباني).

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التزامات الشركة 

وسوف تلتزم الشركة بتقديم خطة عمل لنقل كافة مهمات التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بإدارات التعليم الأخرى غير المشمولة إلى شركة تطوير للمباني خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً، حسب “عكاظ”.

قرار الوزارة 

وتضمن القرار أن تتولى الشركة التنسيق المباشر مع وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة وإدارات التعليم المعنية لنقل البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمهمات المنصوص عليها في أولاً إلى شركة تطوير للمباني.

كما سيتم التنسيق بين وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة إضافة إلى إدارات التعليم المنصوص عليها وشركة تطوير للمباني لإعداد حوكمة نقل الأعمال لضمان حسن سير العمل وتوثيق الاستلام والتسليم ما بين الأطراف المعنية خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المنشآت التعليمية قرار وزير التعليم وزارة التعليم

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