الميزة الأفضل تصل تطبيق واتساب.. إليكم طريقة الاستخدام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصلت حالياً ميزة تحرير الرسائل إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب، والتي تتيح لجميع المستخدمين التعديل على الرسائل بعد الإرسال.

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني سالم الحربي أن ميزة تحرير الرسائل وصلت رسمياً إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب، ويمكن الاستفادة منها حالياً.

ميزة جديدة تصل واتساب

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن الميزة الافضل وصلت إلى واتساب ويجب على كل مستخدم أن يعرفها”.

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وأضاف سالم الحربي أنه يمكن الاستفادة من الميزة من خلال الضغط مطولا على الرسالة واختيار تحرير والتعديل ثم إعادة الإرسال.

الاستفادة من الميزة الجديدة

وأشار الخبير التقني سالم الحربي، أن الميزة متاحة حالي في أحدث إصدار من تطبيق التراس الفوري واتساب.

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