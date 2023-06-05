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شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في العلا

شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في العلا

شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في العلا
٠٨:٢٧:٤٠ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في العلا خلال الساعات القليلة الماضية.

شلالات في العلا

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “طقس الحجاز”، في “تويتر”، تدفق الشلالات في العلا، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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أمطار أمطار غزيرة العلا سيول

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