الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حساب المواطن يتفاعل مع مستفيد أبلغ بانقطاع الدعم من شهرين
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رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

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رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع

رسالة من حساب المواطن تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع
٠٨:٠٨:١٧ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، موقف أن يظهر للمستفيد غير مستحق بسبب الحد المانع.

توضيح حساب المواطن 

وقال حساب خدمة المستفيدين إن وصول رسالة حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط portal.ca.gov.sa‎

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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الاعتراض المالي

وفي وقت سابق، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الاعتراض المالي من جانب المستفيدين

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول متى سيتم الرد على الاعتراضات على نقص دفعة؟: “الرجاء الإاتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)”.

السفر خارج المملكة للعلاج

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع حيال المستفيدين عند السفر خارج المملكة للعلاج أو لأسباب أخرى.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول أسباب إيقاف الدعم عنه أثناء التواجد خارج المملكة للعلاج.

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أخبار السعودية اليوم حالة المستفيد حساب المواطن خدمة المستفيدين

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