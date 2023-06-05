وجها لوجه.. لن تصدق ما فعله فيل في وحيد القرن (فيديو مذهل)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صراعا داميا بين أحد الأفيال ووحيد القرن.

معركة بين الفيل ووحيد القرن:

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر الفيل، وهو يطعن وحيد القرن بأنيابه المميتة.

ويظهر الفيديو وحيد القرن وهو يقف وجها لوجه أمام الفيل الذي لم يعبأ به، حيث طرحه أرضه وضربه بأنيابه، ما دفع وحيد القرن للهروب من الفيل لينجو بحياته.

الفيل والزرافة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تفوق الفيل على الزرافة بفارق يصل إلى (3.2 متر) لصالح الفيل.

وبحسب الفيديو فإنه رغم أن الزرافة تُعتبر أطول حيوان على كوكبنا وتستطيع التقاط الأشياء من ارتفاع (6.3 متر) إلا أن الفيل يستطيع التغلب عليها من هذه الناحية.

ويظهر الفيديو وقوف الفيل على قدميه الخلفيتين ورفع خرطومه للأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (9.5 متر).

عضة تمساح:

فيما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مشهدا مرعبا لرجل يقوم باعتلاء تمساح وهو يحاول المزاح معه.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله قيام الرجل بركوب التمساح الذي كان في حالة هدوء وبجواره تمساح آخر.

وعندما حاول الرجل بطريقة استفزّت التمساح في محاولة منه لأمره بالسير، فاجأه تمساح آخر، ليفقد توازنه ويقوم التمساح بعضه وإبعاده من شدة الضربة.

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