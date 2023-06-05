مقدمة من التعليم ومنشآت.. 15 ميزة للمستثمرين في مدارس التربية الخاصة

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حددت وزارة التعليم أبرز المُمكنات التي تُقدّمها الوزارة ومؤسسة منشآت للمستثمرين في مدارس التربية الخاصة.

أبرز الممكنات المقدمة للمستثمرين من التعليم

– توفير الكتب الدراسية للمدارس الأهلية، وكتب الهوية الوطنية للمدارس العالمية و الأجنبية.

– تقديم الاستشارات الفنية والإدارية من قبل المختصين في التربية الخاصة.

– إتاحة المناهج والأدلة التخصصية لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة.

– تقديم البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والفنية للمدارس.

– منح قسائم تعليمية لطلبة التربية الخاصة في جميع المراحل الدراسية وفقاً للشروط.

– إتاحة المحتوى العلمي في قنوات عين التعليمية للتربية الخاصة.

– الاستفادة من خدمات التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام، وتقديم الاستشارات للطلاب ذوي الإعاقة من خلال منصة “مدرستي”.

– الاستفادة من خدمات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لمرحلة رياض الأطفال من خلال منصة “روضتي”.

– إتاحة المرافق التعليمية للاستثمار.

– منح إعانة سنوية للمدارس الأهلية وفق تصنيف محدد.

المزايا المقدة من منشآت

• توفير برامج تدريبية وتعليمية لرفع الكفايات الإدارية والمالية والفنية للمستثمر من خلال “أكاديمية منشآت”.

• الوصول إلى خدمات و مزايا متنوعة بأسعار منافسة من خلال منصة مزايا الإلكترونية.

• الاستفادة من خدمات الإرشاد والاستشارات لزيادة فرص نجاح المنشآت من خلال بوابة “نوافذ منشآت”.

• الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المجانية لتأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص من خلال “بوابة جدير”.

• إمكانية الوصول لخدمة بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال “أطلس الأعمال”.

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