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الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة
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الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة

الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة

الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة
٠٦:٥٥:٢٥ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة في اليابان تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية.

السكتة القلبية بسبب الأمطار:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، فقد أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الإثنين، أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار قوي وجبهة أمطار موسمية في أواخر الأسبوع الماضي تسببت في مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بالسكتة القلبية في جميع أنحاء اليابان.

وصرح ماتسونو، في مؤتمر صحفي، أن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان ثلاثة أشخاص وإصابة 41 آخرين.

وأضاف ماتسونو أن الحكومة تجري جهود الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه العديد من المنازل لفيضانات وانهيارات أرضية.

خطورة السكتة القلبية:

تشكل السكتات الدماغية خطرًا على الحياة، وتحدث عندما يتم قطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ.

ويحدث ذلك عادة بسبب جلطة دموية أدت إلى انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ، أو جراء انفجار الأوعية الدموية في الدماغ.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما فيها التدخين والسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ومرض السكري.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار التدخين السكتة القلبية اليابان مرض السكري

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