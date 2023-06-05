الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار رغم تراجع مخاف رفع الفائدة

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سجلت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق اليوم الاثنين، تراجعا، مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالب عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

أسعار الذهب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية حلول الساعة (05:45) بتوقيت جرينتش وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات. وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو .

وفي الوقت نفسه، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1959.80 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.

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تراجع نهاية الأسبوع

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون.

لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7% بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4%، حسب “الاقتصادية”.