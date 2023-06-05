مشاهد مبهجة من سيول قدران جنوب غرب حائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان سيول قدران جنوب غرب حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق مقطع فيديو بعدسة “سعيد المهوس”، ونشره حساب “طقس”، في “تويتر”، جريان وتدفق سيول قدران جنوب غرب حائل، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

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رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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