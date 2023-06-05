الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الميزة الأفضل تصل تطبيق واتساب.. إليكم طريقة الاستخدام (فيديو)
خلال فترة الحج.. مخزون المياه في المشاعر ومكة المكرمة يتجاوز 5 ملايين م2
هل إصدار سجل الأسرة للأمهات متوقف حاليًا؟ الأحوال المدنية توضح
وجها لوجه.. لن تصدق ما فعله فيل في وحيد القرن (فيديو مذهل)
الأمطار تنهي حياة عدد من الأشخاص بالسكتة القلبية في هذه الدولة
مشاهد مبهجة من سيول قدران جنوب غرب حائل

الرئيسية

 /

محليات

 /

خلال فترة الحج.. مخزون المياه في المشاعر ومكة المكرمة يتجاوز 5 ملايين م2

خلال فترة الحج.. مخزون المياه في المشاعر ومكة المكرمة يتجاوز 5 ملايين م2

خلال فترة الحج.. مخزون المياه في المشاعر ومكة المكرمة يتجاوز 5 ملايين م2
٠٧:١٢:٣٥ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على الجاهزية التشغيلية لشبكات مياه المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

مخزون المياه بالمشاعر المقدسة ومكة

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مخزون المياه في المشاعر ومدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج أكثر من 5 ملايين م2”.

اقرأ أيضاً:

إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

كمية المياه الواردة يومياً

وأضافت أن “كمية المياه الواردة من المصادر إلى المشاعر تزيد عن 900 ألف م3 يومياً، ويعمل على تشغيل الخطة أكثر من 2000 كادر”.

وفي وقت سابق، أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات تهيئة الخمسة مواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون م2 .

ويأتي ذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

اقرأ أيضاً:

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ “الخثلان” يوضح

الكلمات الدلالية:
الحج المشاعر المقدسة مخزون المياه مكة المكرمة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
الحياة الفطرية: غرامات مخالفات الصيد تصل 100 ألف ريال في هذه الحالات

الحياة الفطرية: غرامات مخالفات الصيد تصل 100 ألف ريال في هذه الحالات

١٠:٣٨ م، الخميس، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص على طاولة «الشورى»

توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص على طاولة «الشورى»

٠٥:٤٣ م، السبت، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٠
النيابة توضح الإجراءات الواجب اتخاذها عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق

النيابة توضح الإجراءات الواجب اتخاذها عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق

١١:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
«النقل» تبحث عن حلول للانهيارات الصخرية مع شركة يابانية

«النقل» تبحث عن حلول للانهيارات الصخرية مع شركة يابانية

٠١:٤١ م، الجمعة، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *