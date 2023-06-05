خلال فترة الحج.. مخزون المياه في المشاعر ومكة المكرمة يتجاوز 5 ملايين م2

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اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على الجاهزية التشغيلية لشبكات مياه المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

مخزون المياه بالمشاعر المقدسة ومكة

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مخزون المياه في المشاعر ومدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج أكثر من 5 ملايين م2”.

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كمية المياه الواردة يومياً

وأضافت أن “كمية المياه الواردة من المصادر إلى المشاعر تزيد عن 900 ألف م3 يومياً، ويعمل على تشغيل الخطة أكثر من 2000 كادر”.

وفي وقت سابق، أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات تهيئة الخمسة مواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون م2 .

ويأتي ذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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