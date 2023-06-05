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كمين محكم للأفعى القرعاء.. لن تصدق ما تفعله للإيقاع بفريستها (فيديو)
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كمين محكم للأفعى القرعاء.. لن تصدق ما تفعله للإيقاع بفريستها (فيديو)

كمين محكم للأفعى القرعاء.. لن تصدق ما تفعله للإيقاع بفريستها (فيديو)

كمين محكم للأفعى القرعاء.. لن تصدق ما تفعله للإيقاع بفريستها (فيديو)
٠٦:١٢:٤٠ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدا يفوق الوصف لكمين نصبته إحدى الأفاعي للإيقاع بفريستها.

الأفعى القرعاء:

تعتبر من الثعابين السامة، وهي صياد ماهر حيث إنها تتميز بنصب الفخاخ للفرائس فتقوم بدفن نفسها بالرمل وتقوم بتحريك ذيلها كالدودة لجذب ولإغراء الفريسة.

ويظهر الفيديو بالفعل لأول وهلة قوة إحكام الكمين، حيث يظهر ذيل الأفعى كالدودة، وهو ما أغرى أحد الطيور الذي هبط لابتلاعه ولكن فم الأفعى السام في كان في انتظاره ليتلهمه.

والأفعى القرعاء، هي شبيهة ذات القرون ولكن قرونها ليست موجودة.

وتتواجد الثعابين في البيئة الصحراوية، والبعض منها موجود في البيئة الزراعية، أما العقارب تفضل العيش في الأعشاب الخضراء بالصحاري.

12 أفعى في جازان:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مخيف، وثق العثور على أكثر من 12 أفعى بأحد أودية منطقة جازان.

وحذر موثق المقطع الذي نشره حساب “وناسة البر”، في “تويتر”، من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث انتشرت الأفاعي وسط الطريق العام.

وتمكن موثق المقطع، من اصطياد أكثر من 12 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجددا في البر بعيدا عن الطريق.

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