معركة بين شاب وشرطي في لاس فيجاس.. وهذا ما حدث من زملائه؟
تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة بين شاب وعدد من رجال الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.
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وظهر خلال المقطع، قيام شاب بلكم ضابط شركة أمريكية في أحد المولات الجارية في لاس فيجاس كما يبدو، حيث سقط الشرطي على الأرض من وقع الضربة.
مشاجرة بين شاب وأفراد الشرطة
وانهال الشاب بالضرب على الشرطي بعد أن همّ بالقيام مجدداً، بسبب مشكلة بينهما على ما يبدو، فيما تدخل زملاء الشرطي على الفور.
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وانهال شرطي آخر للإمساك بالشاب وتمكن من إسقاطه، على الأرض، وأتى عدد من أفراد الشرطة، وقيدوا حركة الشاب تماما وسط جموع المشاهدين من مرتادي المول التجاري.
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