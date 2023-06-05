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هجوم على تويتر من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي
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هجوم على تويتر من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي

هجوم على تويتر من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي

هجوم على تويتر من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي
٠٦:١٦:١٧ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، هجوما على منصة التغريدات الأشهر عالميا “تويتر”، وكذلك على مالكها، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وحسب “العربية”، قال نواب الكونجرس إن: تويتر لا يمتثل لمعايير الخصوصية بعهد إيلون ماسك.

اتفاق المعلومات المضللة

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة تويتر، مالكة منصة التغريدات الأشهر التي تحمل الاسم نفسه، انسحبت من اتفاق طوعي للاتحاد الأوروبي للقضاء على المعلومات المضللة على الإنترنت.

ووقعت تويتر، ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك “تيك توك” و”ميتا” و”جوجل” على مدونة السلوك الطوعية في عام 2018، حسب “الاقتصادية”.

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مدونة السلوك الطوعية

من جانبه، قال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن “تويتر”: سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة.

وأضاف بريتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن: “الالتزامات مستمرة، وتتضمن مدونة السلوك التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع”.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الكونجرس الأمريكي تويتر مجلس الشيوخ الأمريكي معايير الخصوصية

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