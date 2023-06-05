مشهد مروع .. تصادم سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول

تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحف تركية مشهدا مروعا لحادث تصادم وقع بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول.

حادث تصادم في إسطنبول:

ونشر مقطع الفيديو صحيفة”يني شفق” التركية، وعلقت عليه بالقول :” تصادم عنيف وجها لوجه بين سيارة وحافلة نقل ركاب في إسطنبول”.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة الأمنية رصدت لحظة اصطدام سيارة بحافلة نقل ركاب، إثر سيرها بالاتجاه المعاكس وظهورها المفاجئ أمام الحافلة، وذلك في منطقة سلطان بيلي بإسطنبول.

انفجار في إسطنبول:

والعام الماضي وقع انفجار ضخم في سيارتين في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول التركية.

ونشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، فيديوهات توثق اللحظات الأولى من وقوع الانفجار.

وأكدت بوقوع انفجار أدى إلى اشتعال سيارتين في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول التركية.

وقبل الانفجار بأيام وقع أيضا حادث انفجار في ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول أدى إلى مقتل 6 وإصابة 80 آخرين.

فيما تمكنت قوات الأمن التركية من القبض على منفذة التفجير والتي اتضح أنها سورية وقامت بهذا التفجير بتعليمات من حزب العمال الكردستاني، حسب السلطات التركية.

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