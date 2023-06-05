علاج قسوة القلب.. الخثلان يكشف فوائد الإكثار من ذكر الله

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عدد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، فوائد الإكثار من ذكر الله أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه.

البعد عن الغيبة

وأضاف في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سببٌ لرقة القلب، وسبب للبعد عن الغيبة والنميمة، فمن عود نفسه على الذكر صان لسانه عن الباطل.

وروى الخثلان ما حدث بن الحسن البصري ورجل جاء يسأله حاجة، فقد جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه قسوة قلبه فقال له: “أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله”.

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الصلاة عماد الدين

وأوضح الخثلان في مقطع فيديو سابق، نشره على حسابه في “تويتر”، أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود دين الإسلام، والصلة بين العبد وربه.

وأضاف أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كتب إلى ولاته قائلًا: “إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع”.