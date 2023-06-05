هل إصدار سجل الأسرة للأمهات متوقف حاليًا؟ الأحوال المدنية توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر منصة أبشر.

سجل الأسرة للأمهات

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “إصدار سجل الأسرة للأمهات متوقف متى يتم البدء بالإصدار؟”.

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وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “يمكن ذلك عن طريق حسابك في أبشر بالدخول على خدمات من تبويب خدماتي، واختيار إصدار سجل أسرة للأمهات”.

تحذير الأحوال المدنية

وفي وقت سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، اليوم السبت، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة.

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عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

في سياق متصل، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

هذا وحددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً

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