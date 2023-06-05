أمانة جازان تعلن عن فرصة استثمارية.. التفاصيل

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طرحت أمانة منطقة جازان، فرصة استثمارية، أعلن عنها الحساب الرسمي لبوابة الاستثمار في المدن بالمملكة “فرص”، وهي عبارة عن إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بحي السلام.

تفاصيل:

وأوضح “فرص” أن مساحة الموقع 23 ألفا و975 مترا، كما تتوفر كراسة الشروط مقابل 1500 ريال، وآخر موعد للحصول عليها هو 18 من يونيو الجاري، على أن تكون مدة العقد 25 عاما.

ويمكن الحصول على الفرضة عن طريق:

1- الدخول إلى موقع أو تطبيق “فرص”.

2- البحث عن المنافسات الاستثمارية.

3- أمانة منطقة جازان.

4- أنشطة المرافق العامة

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وفي سياق متصل، أعلنت أمانة منطقة الرياض طرحَ أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة للربع الثاني من عام 2023م، تشمل مختلف المجالات.

جذب الشركات ورواد الأعمال

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى جذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وبيَّنَت أن هذه القرص تأتي في إطار جهودها لتمكين القطاع الخاص للإسهام في تطوير المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، حسب “واس”.