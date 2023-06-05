انقلاب مركبة في الدمام.. وهذا ما حدث (صور)

تواصل- فريق التحرير:

شهد طريق الملك فهد باتجاه الخبر تكدسا في المركبات ، بسبب انقلاب مركبة، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية للمركبات على الطريق السريع.

انقلاب مركبة في الدمام:

ونصحت الجهات الأمنية السائقين بتوخي الحذر والانتباه والالتزام بالقوانين المرورية للحدِّ من وقوع حوادث السير.

يذكر أن تكدس الشاحنات على طريق الميناء بمدينة الدمام تسبب قبل أيام في إغلاق الطريق المحلي المتصل مع تقاطع طريق الملك فهد، ما دفع عددًا من المواطنين للشكوى من تلك الحالة التي تعرض السلامة المرورية وحركة المرور لخطر الحوادث.

أيضا تفاقمت الأزمة بسبب عدم التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتهالك الرصيف، وتعرض الطريق للإغلاق، الأمر الذي دفع المواطنين للمطالبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس الشاحنات وتحسين السلامة المرورية.

حادث الرياض:

وفي أواخر مايو الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثا مروعا على طريق أبو بكر مع طريق الثمامة في الرياض.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “كل شي عن الرياض”، في “تويتر”، تحطم المركبة تماماً ووفاة قائدها بسبب السرعة الجنونية.

وعلق مغردون حينها على المقطع محذرين من خطورة السرعة الجنونية وقال: ” صاحب حساب فوارس الجزيرة “الله يرحمه ويغفر له، ويجب على المرور تغليظ العقوبات على المخالفين والمستهترين بالأنظمة المرورية مثل مصادرة المركبة والسجن لا يقل عن سنة وعدم استخراج رخصة قياده لمدة خمس سنوات، وعدم إصدار له أي تأمين على أي مركبة طوال فترة العقوبة، وإن شاء الله بعد هذه العقوبات يتحسن الوضع، شوراعنا مخيفة”.

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