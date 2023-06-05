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بشكل جماعي.. منع الأطفال من الهواتف الذكية قبل المرحلة الثانوية في هذه الدولة

بشكل جماعي.. منع الأطفال من الهواتف الذكية قبل المرحلة الثانوية في هذه الدولة

بشكل جماعي.. منع الأطفال من الهواتف الذكية قبل المرحلة الثانوية في هذه الدولة
٠٥:١٢:٠١ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قرر الآباء في بلدة غيستون الأيرلندية إخبار أطفالهم بشكل جماعي بأنه لا يمكنهم امتلاك هاتف ذكي قبل المرحلة الثانوية، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

يأتي هذا وسط مخاوف من أن الهواتف الذكية تفاقم القلق، وتجعل الأطفال عُرضة لمواد خاصة بالبالغين

منع الأطفال من الهواتف الذكية:

وأوضحت أن جمعيات أولياء الأمور تبنت في جميع المدارس الابتدائية الثماني في المنطقة قانوناً يمنع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية.

ونوهت الصحيفة أن ذلك جاء في جبهة موحدة ضد الضغوط التي يمارسها الأطفال بهذا الاتجاه.

واتخذت المدارس وأولياء الأمور في هذه البلدة في مقاطعة ويكلو زمام المبادرة، الشهر الماضي.

وجذبت المبادرة اهتمام جمعيات الآباء في أيرلندا وخارجها، ودفعت وزير الصحة ستيفن دونيلي إلى التوصية بها كسياسة وطنية.

ويتضمن الاتفاق الطوعي بحجب الهواتف الذكية عن الأطفال، في المنزل والمدرسة وكل مكان، حتى المرحلة الثانوية، ومن المأمول أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية.

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الكلمات الدلالية:
أولياء الأمور أيرلندا الأطفال المرحلة الثانوية الهواتف الذكية بلدة غيستون مبادرة منع الأطفال

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