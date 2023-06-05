“المدينة الطبية” بجامعة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

تواصل – واس:

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الطبية والصحية والهندسية والإدارية في عدة تخصصات على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت أن فتح باب التقديم بدايةً من الاثنين 5 / 6 / 2023م ، حتى 14 / 6 / 2023م، من خلال رابط التقديم على الوظائف.

وأضافت الوظائف المطلوبة تتوزع على ثلاث مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى وظيفة مستشار تنفيذي تمريض.

ويشترط لشغل الوظيفة بالمجموعة الأولى:

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– إرفاق سجل التصنيف.

– يجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي.

– التسجيل المهني من هيئة التخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول.

وتشمل المجموعة الثانية وظائف:

1 – طبيب استشاري، “أمراض سكري – عناية مركزة خدج – طوارئ – تخدير – الباطنة –

مختبر كيمياء حيوية – ميكروبات – علم الأمراض السريرية – تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين”.

2 – طبيب نائب أول، “عناية مركزة خدج – الاستعاضة السنية والتركيبات – جراحة الوجه والفكين – جراحة عامة”.

3 – طبيب نائب، “جراحة عامة – جراحة العظام – جراحة الأنف والأذن والحنجرة – أمراض سكري – طب أسرة – عناية مركزة خدج –

عناية مركزة كبار – قلب كبار – أشعة تداخلية – طب أسنان الأطفال – جراحة الفم”.

4 – اختصاصي تعقيم.

ويشترط لشغل الوظائف بالمجموعة الثانية ،

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من هيئة التخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول للوظائف الصحية.

وتشمل وظائف المجموعة الثالثة وظائف :

– اختصاصي مساعد بحوث.

– اختصاصي مساعد تعليم طبي.

– اختصاصي مساعد مشتريات.

– اختصاصي مساعد قانوني.

– مهندس مساعد ميكانيكا.

– مهندس مساعد كهربائي.

ويشترط لشغل الوظائف بالمجموعة الثالثة:

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– ألا تقل خبرة المتقدم عن سنة في التخصص.

– الحصول على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، وللوظائف الهندسية إرفاق تصنيف وعضوية الهيئة المهندسين سارية المفعول.

كما يشترط على المتقدم إرفاق إحدى درجات اللغة الإنجليزية والتي يجب ألا تقل الدرجة في اختبار STEP عن (75) .

وألا تقل في اختبار IELTS عن درجة (5.5).

فيما يستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.