سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 %، عند 32.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم، كما صعد سهم ينساب بنسبة 2 % عند 44.20 ريال، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وتصدر سهم علم، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 500.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 350 ألف سهم وبقيمة تجاوزت 170 مليون ريال.

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وسجل سهم سلوشنز، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 314 ريالا (+ 6 %).