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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال
٠٥:٠٠:٤٢ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر سوق الأسهم اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11294 نقطة (+ 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

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ارتفاع سهم أرامكو

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 %، عند 32.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم، كما صعد سهم ينساب بنسبة 2 % عند 44.20 ريال، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وتصدر سهم علم، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 500.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 350 ألف سهم وبقيمة تجاوزت 170 مليون ريال.

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وسجل سهم سلوشنز، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 314 ريالا (+ 6 %).

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 73.30 ريال، وأغلق سهم متطورة، عند 29 ريالا (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو الأسهم السعودية المملكة سهم أرامكو سوق الأسهم

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