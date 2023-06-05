سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 6.4 مليار ريال
تواصل – فريق التحرير:
أغلق مؤشر سوق الأسهم اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11294 نقطة (+ 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.
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ارتفاع سهم أرامكو
وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 %، عند 32.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم، كما صعد سهم ينساب بنسبة 2 % عند 44.20 ريال، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية، بحسب “أرقام”.
الأسهم المرتفعة
وتصدر سهم علم، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 500.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 350 ألف سهم وبقيمة تجاوزت 170 مليون ريال.
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وسجل سهم سلوشنز، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 314 ريالا (+ 6 %).
في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 73.30 ريال، وأغلق سهم متطورة، عند 29 ريالا (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.
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