الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مؤسسة الملك خالد تعلن عن وظائف.. طريقة التقديم
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مؤسسة الملك خالد تعلن عن وظائف.. طريقة التقديم

مؤسسة الملك خالد تعلن عن وظائف.. طريقة التقديم

مؤسسة الملك خالد تعلن عن وظائف.. طريقة التقديم
٠٤:٥٤:٠٩ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشّنت مؤسسة الملك خالد بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة إتاحة التقديم على مِنَح الفرص الخضراء في نسختها الثانية.

كما تم فتح باب التقديم لمختلف المنظمات في جميع مناطق المملكة وذلك ضمن رؤيتها نحو “مجتمع سعودي مزدهر فرصه متكافئة وبيئته مستدامة”.

وجاءت منح الفرص الخضراء، تفاعلًا مع جهود المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ودعم الاستثمار الأخضر، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030، التي التزمت بتمكين القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به.

المبادئ التوجيهية

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، المبادئ التوجيهية لمنحة الفرص الخضراء، وآلية التقديم.

وأشارت إلى أن الفرص الخضراء عبارة عن دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات وذلك لتنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلاً بالمهارات الوظيفية والحرفية والمهنية للحصول على فرص خضراء ترفع من المستوى المعيشي للمستفيدين.

وتشتمل الفرص الخضراء على وظيفة أو مشاريع صغيرة أو ريادية ضمن مجال أو قطاع يدعم البيئة والمحافظة عليها ويقلل من الآثار السلبية عليها.

ودعت الراغبين بالتقديم على المنحة مراجعة الرابط التالي: https://kkf.org.sa/greengrants .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية الملك خالد المملكة مؤسسة الملك خالد

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