الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في نجران.. إغلاق 3 مجمعات طبية لهذا السبب
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في نجران.. إغلاق 3 مجمعات طبية لهذا السبب

في نجران.. إغلاق 3 مجمعات طبية لهذا السبب

في نجران.. إغلاق 3 مجمعات طبية لهذا السبب
٠٤:٤٧:٣٥ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق ثلاثة مجمعات طبية خاصة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن القرار تم اتخاذه بشكل تحفظي حتى يتم استكمال الاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمة.

جامعة نجران تُطلق حملة للتوعية بأضرار التدخين

في الوقت نفسه، أطلقت جامعة نجران ممثلة بكلية الطب أمس، حملة للتوعية بأضرار التدخين، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

وشملت الحملة التي استمرت لمدة يومين، على عددٍ من الأركان التوعوية والتثقيفية، تتضمن نشر المواد التوعوية المُصممة لمعالجة المخاطر الصحية والاقتصادية لجميع منتجات التبغ، بهدف:

1 – التوعية بمخاطر التدخين بشكل عام.

2 – خطورة التدخين على صحة الرئة.

3 – طرق الوقاية والعلاج منه.

4 – ترسيخ القيم الاجتماعية.

5 – تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

6 – تحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية المرتبطة بمكافحة التدخين.

وأشارت الجامع إلى أن الحملة ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الجامعة لشرائح المجتمع كافة.

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أخبارالسعودية أضرار التدخين إغلاق مجمعات طبية الشؤون الصحية جامعة نجران نجران

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