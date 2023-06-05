بحضور 100 خبير.. “الغطاء النباتي” يستعرض الوقاية من أمراض نبات الطلح

تواصل – فريق التحرير:

عقد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورشة عمل مشتركة في منطقة حائل تحت عنوان “أمراض نبات الطلح وطرق الوقاية منها”.

حضور ومشاركة أكثر من 100 خبير ومختص

وتستمر الورشة لمدة يومين، بحضور ومشاركة أكثر من 100 خبير ومختص، وذلك بالتعاون مع جامعة حائل.

وناقش المركز خلال الورشة عددًا من التحديات البيئية والمناخية، التي تواجه انتشار أشجار الطلح وتؤثر فيها بمناطق المملكة كافة.

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كما استعرض أنسب الآليات والممارسات التي تعزز استدامتها، إضافة إلى معرفة أهم الآفات الحشرية والأمراض التي تصيبها، وأنواعها، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات الحشرية الضارة بها.

كما عرض المركز خلال ورشة العمل خريطة الغطاء النباتي في منطقة حائل، ودور المركز في تنميته، وطرق المحافظة عليه واستدامته.

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واستمع الحضور إلى عدد من عروض المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة حول عنوان الورشة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من والورش التي يعقدها المركز باستمرار مع العديد من الجهات والمؤسسات والمنظمات.

تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء

وذلك بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات للوصول إلى التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.

وذلك فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.