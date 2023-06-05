سفينة حربية صينية تعترض طريق مدمرة أمريكية محملة بالصواريخ.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

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اعترضت سفينة حربية صينية طريق مدمرة أمريكية محملة بالصواريخ بالقرب من تايوان.

ويظهر الفيديو المدمرة الأمريكية وهي تبطء من حركتها بعد أن وقفت أمامها السفينة الصينية.

وقال بول مونتفورد من البحرية الكندية، إن السفينة الأمريكية تجنبت الاصطدام بالصينية لأنها لا تريد افتعال مشاكل وأزمات.

من جهته، اتهم الجيش الصيني أمريكا وكندا بمحاولة افتعال المشاكل والأزمات عمدا.

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أمريكا تشعل غضب الصين بصفقة عسكرية مع تايوان

في وقت سابق، أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، غضب بلاده الشديد، بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان.

وقال متحدث الخارجية الصينية، إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.

العلاقات مع أمريكا في خطر

وعلق ماو على الصفقة المعلنة مؤخرا من جانب واشنطن لتايوان، قائلا: “تقوض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وأضاف ماو قائلا :” إن بكين ستواصل اتخاذ “إجراءات حازمة وقوية” لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

وعارضت بكين بانتظام مبيعات الأسلحة الأمريكية أو الاتصالات الرسمية مع تايوان.

صفقة بقيمة 619 مليون دولار

وأعربت الحكومة التايوانية عن “خالص امتنانها” للولايات المتحدة بعد أن وافقت إدارة بايدن على صفقة أسلحة محتملة تقدر قيمتها بنحو 619 مليون دولار لتايوان، بما في ذلك صواريخ لطائرات “F-16” المقاتلة.

قدرات قتالية عالية

وقال وزير دفاع تايوان في بيان الخميس: “يمتلك سلاح الجو قدرات قتالية كاملة مع نوعي الصواريخ اللذين وافقت الولايات المتحدة على بيعهما هذه المرة”، وتابع: “إلى جانب السماح لنا بالدفاع عن مجالنا الجوي بشكل فعال ضد استفزازات الجيش الشيوعي، فإنه يساعدنا أيضًا في تخزين الأسلحة وتعزيز قدرتنا الدفاعية”، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير قائلا: “إن تزويد بلادنا بالسلاح الدفاعي هو أساس الحفاظ على السلام الإقليمي، ووزارة الدفاع الوطني تعرب عن خالص امتناننا للولايات المتحدة”، على حد قوله.