ويتخذ عدة قرارات.. “الشورى” يناقش تعديل مواد مشروع نظام المعاملات المدنية

تواصل – واس:

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

تعديل عدد من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية

وناقش المجلس، تعديل عدد من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية؛ المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

ووافق مجلس الشورى على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

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مجلس الشورى يصدر قرارات بشأن التقرير السنوي لعدد من الجهات

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين، متخذاً قراره بشأنها حيث طالب في قراره أصدره خلال هذه الجلسة بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

تشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

وطالب في قراره بتمكين المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية.

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كما طالب المجلس في قراره المركز بزيادة فاعلية تعاونه دولياً مع المراكز النظيرة، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في المجالات ذات الصلة بمهامه واختصاصاته.

ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى زيادة مساهمته في تفعيل الندوات العلمية، وإقامة ورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية.

كما طالب المجلس المركز بالتوسع في الشراكات وعقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي بما يؤدي إلى تعزيز موارده المالية.

تقيس الأداء الاستثماري لشركة أوقاف

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف ببناء مؤشرات أداء، تقيس الأداء الاستثماري لشركة (أوقاف) والشركات التابعة لها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

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وذلك بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443 /1444 هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة، لاستحداث مسارٍ وظيفيٍ لقطاع الأوقاف.

التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

وطالب فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتضمين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية خرائط تفاعلية لتحديد مواقع الهزات الأرضية والأنشطة الزلزالية في مناطق المملكة.

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وأهاب المجلس بالهيئة الاشتراط على الجهات المتعاقدة لتنفيذ مشاريعها توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة تمهيداً لاستقطابهم مستقبلاً للعمل بالهيئة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ خطة التحول الجديدة للهيئة والإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي.

التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام

كما أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

وطالب فيه هيئة الحكومة الرقمية -بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية-، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية على المستوى الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

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وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في الحصول على بيانات الانفاق الحكومي التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي.

ودعا المجلس إلى إشراك الهيئة في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتوافقها مع ما تصدره الهيئة من لوائح وتنظيمات.

التقرير السنوي للأكاديمية المالية

إلى ذلك أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

وطالب المجلس في قراره الأكاديمية المالية بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستوى الإقليمي والدولي.

ودعا المجلس الأكاديمية إلى مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للعام المالي 1443 /1444 هـ.

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وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 /1444 هـ.

التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443 /1444 هـ.