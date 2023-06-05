بيان من الزكاة والضريبة بخصوص المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 يونيو الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (اضغط هنا zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها:

على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)

أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)

أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن شهر مايو قبل نهاية يوم 11 يونيو 2023م.

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#زاتكا pic.twitter.com/09140OuoZY — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 5, 2023

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