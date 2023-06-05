توضيح مهم من “الجوازات” بشأن طريقة تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال إحدى المتابعات بشأن طريقة تصحيح هوية طفل قدم بتأشيرة زيارة عائلية إلى مقيم.

وقالت مغردة في سؤالها: “كيف يمكن تصحيح هوية طفل قدم بتاشيرة زيارة عائلية إلى مقيم وعلى كفالة والده؟”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا”.

مدة تأشيرات الخروج والعودة

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يمكن تحديد تاريخ بداية ونهاية تاشيرة خروج وعودة عند الطلب؟”.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “مرحبًا بك، مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار”.

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توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة