الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من “الجوازات” بشأن طريقة تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم
فيديو يحبس الأنفاس.. يقفز مع زوجته أمام القطار للموت معًا وهذا ما حصل لهما!
“خلايا الموت”.. علماء يحددون لأول مرة عاملا رئيسيا في تحييد السرطان
تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الاعتراض المالي
توضيح مهم بشأن تأشيرات “العمرة” وآخر موعد لسريان صلاحياتها
بعد يوم من إيقافها.. بيان حول موعد استئناف تأشيرات العمرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن طريقة تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن طريقة تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن طريقة تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم
٠٤:١٨:٥١ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال إحدى المتابعات بشأن طريقة تصحيح هوية طفل قدم بتأشيرة زيارة عائلية إلى مقيم.

وقالت مغردة في سؤالها: “كيف يمكن تصحيح هوية طفل قدم بتاشيرة زيارة عائلية إلى مقيم وعلى كفالة والده؟”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا”.

مدة تأشيرات الخروج والعودة

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل يمكن تحديد تاريخ بداية ونهاية تاشيرة خروج وعودة عند الطلب؟”.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “مرحبًا بك، مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60 ، 90، 120 يوم)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار”.

اقرأ أيضا:

“الجوازات” : 6 خطوات لطلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر “مقيم”

توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة

الكلمات الدلالية:
إدارة الجوازات الجوازات السعودية المملكة مديرية الجوازات

مواد ذات صلة

المزيد
جدة.. إيقاف شاب بصق على والدته وتلفظ عليها

جدة.. إيقاف شاب بصق على والدته وتلفظ عليها

٠٢:١٤ م، السبت، ٢٥ مارس ٢٠١٧
«الفوزان»: هذه هي الفرقة الناجية يوم القيامة (فيديو)

«الفوزان»: هذه هي الفرقة الناجية يوم القيامة (فيديو)

٠٩:١٥ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
بعد متابعته عدة أيام.. «مرور القريات» يطيح بالمفحط «صنفور الشمال»

بعد متابعته عدة أيام.. «مرور القريات» يطيح بالمفحط «صنفور الشمال»

٠٧:٤٨ ص، الأثنين، ٠٨ فبراير ٢٠١٦
«الداخلية»: مقتل إرهابييْن والقبض على 4 آخرين في مداهمة أمنية شمال العوامية

«الداخلية»: مقتل إرهابييْن والقبض على 4 آخرين في مداهمة أمنية شمال العوامية

٠٣:٠٧ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *