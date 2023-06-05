فيديو يحبس الأنفاس.. يقفز مع زوجته أمام القطار للموت معًا وهذا ما حصل لهما!

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة إقدام زوجين على إلقاء نفسهما تحت القطار بولاية كيرلا بالهند.

وشوهد الزوج قي المقطع الذي نشره حساب “إياد الحمود” قي موقع “تويتر”، وهو يحمل زوجته قبل لحظات من قدوم القطار إلى المحطة، قبل أن يقفزا تحته في محاولة للموت معًا على الرغم رفضها ذلك.

وكشف بعض رواد وسائل التواصل أن الزوج فعل ذلك لحبه الكبير لزوجته حتى يموتا ثم يتجسدا من جديد في حياة أخرى، بحسب معتقدهما.

وعلى الرغم من أن القطار دهسهما، إلا أن كليهما نجا من الموت. وأصيبت الزوجة ببعض الرضوض، بينما بترت ساقا الزوج.

ولقى نحو 288 شخصًا مصرعهم وأُصيب ما يزيد على 800 آخرين في الحادث الذي وقع يوم الجمعة في ولاية أوديشا، شرقي الهند، إثر تصادم قطاري ركاب وقطار بضائع.

وقال مسؤولون إن عمليات الإنقاذ انتهت، وجرى انتشال جميع الركاب المحاصرين والمصابين.

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