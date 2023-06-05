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“خلايا الموت”.. علماء يحددون لأول مرة عاملا رئيسيا في تحييد السرطان

“خلايا الموت”.. علماء يحددون لأول مرة عاملا رئيسيا في تحييد السرطان

“خلايا الموت”.. علماء يحددون لأول مرة عاملا رئيسيا في تحييد السرطان
٠٣:٥٩:١٩ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استطاع العلماء تحديد عملية رئيسية تلعب دوراً في موت خلايا الجسم وتمنع كذلك انتشار السرطان.

وحدد الباحثون الآلية الجزيئية للمراحل المبكرة مما يُعرف بالموت المبرمج للخلايا، ، وفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

و تخضع الخلايا التي لم تعد هناك حاجة إليها للتدمير الذاتي، من خلال تنشيط ما يسمى «برنامج الموت».

وقال الباحثون إن النتائج  يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية منع الخلايا السرطانية من التكاثر، وتفتح الأبواب أمام علاجات جديدة.

بحسب الباحثين، فإن فهم كيف تبدو الأشياء عندما تعمل الخلايا بشكل صحيح خطوة مهمة لفهم الخطأ الذي يحدث في الخلايا السرطانية، وبالتالي يمكن أن يفتح هذا الأبواب أمام العلاجات الممكنة.

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في سياق متصل، توصلت دراسة إلى أن عقارًا لسرطان الرئة يقلل من خطر الوفاة إلى النصف.

ويقول الباحثون إن عقار “أوسيمرتينيب” يعمل عن طريق منع المستقبلات الحيوية التي تسمح للخلايا السرطانية باستهلاك الطاقة للنمو.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنه يقلل من خطر إعادة النمو. لكن دراسة استمرت 10 سنوات تكشف أنه ينقذ الأرواح أيضًا – مع احتمال أن يموت أولئك الذين يتناولونه بعد جراحة لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة “بشكل ملحوظ”.

وقال الدكتور ناثان بينيل، من الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري: “من الصعب نقل مدى أهمية هذا الاكتشاف والوقت الذي يستغرقه الوصول إلى هنا. يُظهر هذا تحسنًا واضحًا وكبيرًا للغاية في البقاء على قيد الحياة”.

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