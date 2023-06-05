“ضبابية الكاميرا”.. سامسونج تكشف أصل المشكلة في هواتفها والحل

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قالت شركة سامسونج “الكورية الجنوبية” إنها تسعى لمعالجة مشكلة ضبابية الكاميرا التي يعانيها بعض مستخدمي هواتفها خصوصا هاتفي جلاكسي إس 23، وجلاكسي إس 23 بلاس.

وكان عدد من المستخدمين أبلغوان عن المشكلة في مناطق معينة من الصور الملتقطة بالكاميرا الرئيسية، وغالبًا ما يُشار إليها باسم مشكلة banana blur.

أول تعليق من سامسونج

وفي أول توضيح لها، قال سامسونج إن الفتحة الساطعة والمفيدة للتصوير في الإضاءة المنخفضة. يمكن أن تؤدي إلى تركيز انتقائي ملحوظ وتجعل الخلفية تبدو ضبابية في اللقطات القريبة.

ومع ذلك، يعمل مهندسو سامسونج بنشاط على إيجاد حل ومن المتوقع أن يؤدي تحديث البرنامج المقبل إلى التخفيف من حدة المشكلة.

وفي وقت سابق، أزاحت شركة “سامسونج” الستار عن عن جيل جديد من أحدث شاشتها الذكية.

وقالت الشركة إن سلسلة شاشات Smart Monitor M الجديدة تضم عدة نماذج بمقاسات وتقنيات مختلفة.

ومن أبرز الطرازات التي تطرحها سامسونغ من هذه الشاشات. هي شاشة M5 التي تأتي بمقاس 27 و32 بوصة، وكذلم شاشات M7 و M8 التي ستطرح بمقاس 32 بوصة.

4 مميزات

ومن أهم المميزات في الشاشات الجديدة ما يلي:

1- تتميز شاشات M7 وM8 بهيكل نحيف بسماكة 11.4 ملم تقريبا. كما حصلت على حامل يمكن من إمالتها بزاوية 90 درجة لتعمل بكسل عمودي.

2- تأتي شاشات M8 بدقة (3840/2160) بيكسل ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م تقريبا.

3- تعمل مع تقنيات +HDR 10، وتطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأخضر والأزرق والوردي.

4- أما شاشات M7 فتأتي بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م، وشاشات M5 جاءت بدقة (1920/1080) بيكسل.

مساعدات ذكية مدمجة بالشاشات

كما تحتوي جميع شاشات سامسونغ الجديدة على مساعدات Bixby و Amazon Alexa الصوتية للتحكم بها عن بعد، وميزات My Contents, Multi View للتعامل مع تقنيات Microsoft 365 والمتصفحات الإلكترونية.

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