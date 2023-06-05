مركز الأرصاد يكشف مفاجأة حول ظاهرة قوس المطر

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن ظاهرة قوس المطر ما هي إلا ظاهرة طبيعية فيزيائية، تتكون من سبعة ألوان ولا تتسبب في أي ضرر على الصحة العامة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ظاهرة قوس المطر تنتج عادة نتيجة انكسار وتحلل الضوء.

ظاهرة القوس تظهر بعد سقوط المطر

وذلك خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة.

وتكون الألوان في القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق فبنفسجي من الداخل، ضوء الشمس.

ضوء الشمس يحتوي على العديد من الألوان

وأشار إلى أن ضوء الشمس يحتوي على العديد من الألوان الطيفية وهي عبارة عن أشعة ذات أطوال موجية مختلفة.

وبين أن القوس يظهر عادة بشكل نصف دائري وفي حالات نادرة يكون قمريًا حيث يكون انكسار ضوء القمر المسبب لهُ عبر قطرة الماء ملائماً مع مكان وجود القمر في تلك اللحظات.

ويظهر للمشاهد نتيجة لضوئهِ الخافت أبيض لأن العين البشرية لا تستطيع أن ترى الألوان في الليل.

هل أمطار هذا العام دليل على تغير في مناخ المملكة؟

في الوقت نفسه، كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أنه يتكرر في هذه الأيام وصف موسم الأمطار هذا العام بأنه تغير في مناخ المملكة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم لـ”الأرصاد”: أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطق حتى الـ 10 مساءً

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التغير المناخي لا يحدث في غضون فصل واحد أو سنة، وإنما يحدث التغير المناخي تدريجيًا.

حكمة الله من حدوث التغير المناخي

وأضاف أن التغير يكون على مدى زمني طويل، قد يستمر لبضعة عقود، وأن هذا من رحمة الله بالإنسان، والحيوان، وحفاظاً على النباتات حتى تتأقلم الحياة مع إيقاعات المناخ الجديد.

اقرأ أيضًا:

سيول بمكة وجازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وبين أن التغير المناخي الطبيعي لا يكون سريعًا، إلا في حالة هناك مؤثر دخيل كانفجار براكين عظيمة على سبيل المثال، أو ضربة نيزك كبير على سطح الأرض.

وأكد أنه بناء على ما سبق، فإن ما حدث في موسم أمطار 1444 “2022-2023” يندرج تحت مسمى حالات جوية نادرة الحدوث.

مميزات الموسم المطري هذا العام

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الموسم المطري الحالي قد تميز بأربع مميزات مجتمعة، لا تتكرر إلا نادرًا هي:

1 – ندرة العواصف الغبارية.

2 – اتساع رقعة الربيع الشاسع والواسع.

3 – اعتدال درجة حرارة فصلي الشتاء والربيع.

4 – توالي الحالات المطرية الغزيرة حتى كتابة هذا التقرير مطلع شهر #يونيو.