تحذير عاجل لـ “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى الـ11 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً، وتشمل “الطائف والعرضيات وأضم وميسان “.

عواصف وأمطار على عسير حتى الـ 11 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية على عسير، تشمل محافظات “النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

ونبهت على فرصة تساقط أمطار على منطقة الباحة تشمل محافظات” الباحة و العقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن”، تستمر حتى الـ 11 مساءًا.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

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