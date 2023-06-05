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أمريكي ينفق 107 آلاف دولار لزيادة طوله.. لسبب “لا يخطر على البال”
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أمريكي ينفق 107 آلاف دولار لزيادة طوله.. لسبب “لا يخطر على البال”

أمريكي ينفق 107 آلاف دولار لزيادة طوله.. لسبب “لا يخطر على البال”

أمريكي ينفق 107 آلاف دولار لزيادة طوله.. لسبب “لا يخطر على البال”
٠٢:٣٥:١٨ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنفق رجل أمريكي 107 آلاف دولار على جراحة إطالة الساق لزيادة طوله من 6 أقدام إلى 6 أقدام و7 بوصات.

وعن سبب إقدامه على تلك الجراحة ودفع هذا المبلغ، أوضح  بريان سانشيز (33 عاماً)، أنه يريد أن يصبح أطول من زوجته.

وأوضح أنه يأمل أن يشعر بأنه “على قمة العالم” بمجرد أن تلتئم الجروح الناجمة عن الجراحة باهظة الثمن.

توأمان ملتصقان

في واقعة أخرى، حقق توأمان هنديان ملتصقان يبلغان من العمر 19 عاما حلمهما بالحصول على أول وظيفة لهما في شركة مملوكة للدولة.

بدأ الأخوان، وقد درسا الكهرباء، العمل في شركة ولاية البنجاب للطاقة، وذلك بعد ١٩ عاما من تخلي والديهما عنهما وهما في سن شهرين؛ بحسب الـ “بي بي سي”.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن التوأم الهندي الملتصق تم توظيفه من قبل شركة كهرباء إقليم البنجاب.

وأضافت أن الشركة عينتهما لإصلاح الأعطال ومتابعة الأجهزة الإلكترونية بغرفة التحكم.

وأشارت إلى أن التوأم الملتصق لديه ٤ أذرع وستدفع الشركة لكل منهما ١٠ آلاف روبية أو ما يعادل ٩٩ جنيه إسترليني شهريا.

ولفتت إلى أنه جرى اكتشاف مهاراتهما في إصلاح الأجهزة الكهربائية على يد معلميهما بالمنزل.

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