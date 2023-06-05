علاج يقلل من خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى النصف

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توصلت دراسة إلى أن عقارًا لسرطان الرئة يقلل من خطر الوفاة إلى النصف.

ويقول الباحثون إن عقار “أوسيمرتينيب” يعمل عن طريق منع المستقبلات الحيوية التي تسمح للخلايا السرطانية باستهلاك الطاقة للنمو.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنه يقلل من خطر إعادة النمو. لكن دراسة استمرت 10 سنوات تكشف أنه ينقذ الأرواح أيضًا – مع احتمال أن يموت أولئك الذين يتناولونه بعد جراحة لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة “بشكل ملحوظ”.

وقال الدكتور ناثان بينيل، من الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري: “من الصعب نقل مدى أهمية هذا الاكتشاف والوقت الذي يستغرقه الوصول إلى هنا. يُظهر هذا تحسنًا واضحًا وكبيرًا للغاية في البقاء على قيد الحياة”.

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ردود فعل مرحبة بالنتائح

وقال قائد التجارب الدكتور روي هيربست، من جامعة ييل، إنه “سعيد” بنتائج 682 مريضًا في 26 دولة. وأضاف: “قبل عشرين عامًا لم يكن هناك ما يمكننا فعله لهؤلاء المرضى”.

وأظهرت التجارب أن 88 في المائة من المرضى الذين تناولوا الدواء نجوا لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد جراحة الرئة، مقارنة بـ 78 في المائة لم يتناولوه.

ويعني هذا أن خطر الموت انخفض بمقدار النصف – من 22 في المائة إلى 12 في المائة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقالت أنجيلا تيري، رئيسة جمعية خيرية لمرضى سرطان الرئة: “إن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 88 في المائة هو خبر إيجابي بشكل لا يصدق. لقد غيّر “أوسيمرتينيب” قواعد اللعبة في مجتمعنا”.

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استخدام العقار على نطاق أوسع

وتستعد شركة صناعة الأدوية استرازينكا للضغط من أجل استخدام العقار على نطاق أوسع في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

وقالت الدكتورة سوزان جالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي في الشركة، إن بريطانيا بحاجة إلى اختبارات أفضل لتحديد جميع المرضى الذين يمكنهم الاستفادة.

وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا: “هذا العلاج، الذي يقلل من خطر عودة هذا النوع المعين من سرطان الرئة إلى النصف، مستخدم بالفعل للأشخاص الذين يتبعون عملية جراحية، وذلك بفضل صفقة الأدوية المنقذة للحياة التي أبرمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية قبل عامين”.

وأضاف: “ستنظر هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا في طرح هذا الدواء على نطاق أوسع للمرضى إذا حصل على الموافقة بعد هذه الدراسة المشجعة.”