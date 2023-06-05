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توضيح عاجل من سفارة المملكة بالكويت للمواطنين.. التفاصيل

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توضيح عاجل من سفارة المملكة بالكويت للمواطنين.. التفاصيل

توضيح عاجل من سفارة المملكة بالكويت للمواطنين.. التفاصيل

توضيح عاجل من سفارة المملكة بالكويت للمواطنين.. التفاصيل
٠٢:٠٢:٥٨ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة بالكويت أنها ستغلق أبوابها غدًا الثلاثاء لموافقته يوم عطلة رسمية.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام بأن يوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦م سيكون يوم إجازة في دولة الكويت الشقيقة، وعليه ستكون السفارة مغلقة؛ على أن يستأنف العمل بالسفارة يوم الأربعاء ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧م”.

وقرر مجلس الوزراء في الكويت تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة غدًا الثلاثاء بمناسة الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة، مع اعتباره يوم راحة.

أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

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