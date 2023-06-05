الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تمديد التقديم على النقل الداخلي للمعلمين بعدد من الإدارات
تفاصيل إقامة 10 مزادات علنية لبيع وتصفية 66 عقارا بالمملكة
الدولار يحافظ على سعره أمام العملات الأخرى لهذا السبب
بالفيديو.. مسلمو إثيوبيا يحتجون على هدم المساجد في ضواحي أديس أبابا
بيان عاجل من حساب المواطن حول إيداع دفعة يونيو
طفرة في علاج العيون.. قطرات تحمي الأطفال من قصر النظر

الرئيسية

 /

محليات

 /

تمديد التقديم على النقل الداخلي للمعلمين بعدد من الإدارات

تمديد التقديم على النقل الداخلي للمعلمين بعدد من الإدارات

تمديد التقديم على النقل الداخلي للمعلمين بعدد من الإدارات
٠١:٣٢:٥٥ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

مددت وزارة التعليم، فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين،لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلببات النقل.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “لإتاحة فرصة أكبر للمعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الداخلي .. تعليم الرياض يُمدد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي حتى مساء الأربعاء 18 من ذي القعدة 1444هـ”.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن قرار مماثل.

وقالت: “تعلن إدارة شؤون المعلمين بـ تعليم_جده عن تمديد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لمدة يومين إضافيين إلى يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ”.
https://twitter.com/MOE_JDH/status/1665637973944147970?s=20

كما أتاحت إدارة شؤون المعلمين في تعليم تبوك المجال للمعلمين والمعلمات الراغبين في إدخال رغبات النقل الداخلي؛ فرصة تمديد فترة التسجيل ليومين إضافيين..
https://twitter.com/moe_tbk/status/1665476371814989825?s=20

وأعلنت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الشرقية عن تمديد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لمدة يومين إضافيين إلى يوم الأربعاء ١٨ ذي القعدة 1444هـ.
https://twitter.com/MOE_EPR/status/1665623161465970688?s=20

كما أعلنت المديرية العامة للتعليم بنجران تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات على أن ينتهي التقديم الأربعاء بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤هـ..
https://twitter.com/MOE_NJR/status/1665616876997574657?s=20

وكان مقررًا في الأصل أن تستمر إجراءات النقل الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 31 مايو 2023م، وحتى يوم الإثنين المقبل، 16 ذوالقعدة 1444هـ، الموافق ٥يونيو ٢٠٢٣م.

وسيتم الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

اقرأ أيضًا:

قرار من تعليم الحدود الشمالية بشأن التقديم على حركة النقل الداخلي

خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

-الدخول على نظام نور بطريقتين:

الأولى: عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة السر لنظام نور

الثانية: عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين

-ثم التوجه إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي.

-ثم النقر على إضافة طلب داخلي.

-التهمل والاطلاع على الإقرار

-وضع علامة صح على أيقونة الاطلاع للتمكن من الانتقال للصفحة التالية.

-يمكنك بعد ذلك إضافة الرغبات واتباع الخطوات الخاصة بإدخالها وترتيبها.

-بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ستظهر صفحة بها تاريخ الطلب وباقي البيانات.

-بعد ذلك يمكن طباعة استمارة النقل الداخلي.

اقرأ أيضًا:

بعد بدء تلقي الطلبات.. قرار جديد من “التعليم” بخصوص حركة النقل الداخلية

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم النقل الداخلي للمعلمين خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين نظام نور وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
صعود الأسهم السعودية لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

صعود الأسهم السعودية لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

١٠:١٨ م، الأثنين، ١٦ يوليو ٢٠١٨
الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل

الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل

٠٧:٥٢ ص، الأحد، ١٥ أكتوبر ٢٠١٧
شرطة مكة: ضبط قائد مركبة صدم رجل مرور في دورية بجدة

شرطة مكة: ضبط قائد مركبة صدم رجل مرور في دورية بجدة

٠٣:١١ ص، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠٢٠
تأييد الحكم بسجن وجلد “رائف بدوي”

تأييد الحكم بسجن وجلد “رائف بدوي”

٠٢:٣٤ م، الأثنين، ٠١ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *