تمديد التقديم على النقل الداخلي للمعلمين بعدد من الإدارات

تواصل – فريق التحرير:

مددت وزارة التعليم، فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين،لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلببات النقل.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “لإتاحة فرصة أكبر للمعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الداخلي .. تعليم الرياض يُمدد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي حتى مساء الأربعاء 18 من ذي القعدة 1444هـ”.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن قرار مماثل.

وقالت: “تعلن إدارة شؤون المعلمين بـ تعليم_جده عن تمديد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لمدة يومين إضافيين إلى يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ”.

https://twitter.com/MOE_JDH/status/1665637973944147970?s=20

كما أتاحت إدارة شؤون المعلمين في تعليم تبوك المجال للمعلمين والمعلمات الراغبين في إدخال رغبات النقل الداخلي؛ فرصة تمديد فترة التسجيل ليومين إضافيين..

https://twitter.com/moe_tbk/status/1665476371814989825?s=20

وأعلنت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الشرقية عن تمديد فترة التقديم على إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لمدة يومين إضافيين إلى يوم الأربعاء ١٨ ذي القعدة 1444هـ.

https://twitter.com/MOE_EPR/status/1665623161465970688?s=20

كما أعلنت المديرية العامة للتعليم بنجران تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات على أن ينتهي التقديم الأربعاء بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤هـ..

https://twitter.com/MOE_NJR/status/1665616876997574657?s=20

وكان مقررًا في الأصل أن تستمر إجراءات النقل الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 31 مايو 2023م، وحتى يوم الإثنين المقبل، 16 ذوالقعدة 1444هـ، الموافق ٥يونيو ٢٠٢٣م.

وسيتم الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

-الدخول على نظام نور بطريقتين:

الأولى: عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة السر لنظام نور

الثانية: عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين

-ثم التوجه إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي.

-ثم النقر على إضافة طلب داخلي.

-التهمل والاطلاع على الإقرار

-وضع علامة صح على أيقونة الاطلاع للتمكن من الانتقال للصفحة التالية.

-يمكنك بعد ذلك إضافة الرغبات واتباع الخطوات الخاصة بإدخالها وترتيبها.

-بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ستظهر صفحة بها تاريخ الطلب وباقي البيانات.

-بعد ذلك يمكن طباعة استمارة النقل الداخلي.

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