تفاصيل إقامة 10 مزادات علنية لبيع وتصفية 66 عقارا بالمملكة

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كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 10 مزادات علنية في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو 2023م.

وأوضح المركز أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 66 عقارا متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 11 منطقة ومدينة بالمملكة.

وتبدأ المزادات بعقارٍ في محافظة حقل في مزاد ثمار حقل الإلكتروني و 3 عقارات بمحافظة دومة الجندل في مزاد نسائم الشمال الإلكتروني، و13 عقاراً في كل من حائل، عرعر، تبوك، سكاكا، من خلال مزاد الريان الإلكتروني.

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كما توجد 7 عقارات في منطقة مكة المكرمة من خلال مزادين تبدأ بمزاد الأنوار وجوهرة الغربية الإلكتروني و3 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ماسة القصيم الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة الشرقية في مزاد مسرّات الشرقية الإلكتروني.

ويقام مزاد أيضا على عقارٍاً بالمدينة المنورة من خلال مزاد رؤى طيبة الإلكتروني، وأخيراً 35 عقاراً في محافظة جدة في مزاد الأصول الغربية الحضوري والإلكتروني.

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في وقت سابق، أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة مزادين علنيين حضوري وإلكتروني باسم “مزاد أصول الغربية”.

بيع وتصفية أكثر من 35 عقارًا متنوعًا

وأوضح أن ذلك يأتي لبيع وتصفية أكثر من 35 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري، ويتجاوز إجمالي مساحة العقارات 80 ألف متر مربع تقع في منطقة مكة المكرمة.

ويعرض المزاد الحضوري 21 من العقارات التجارية والسكنية التي تتميز بمواقع استثنائية وإستراتيجية بعدة أحياء مكتملة الخدمات ومنها:

“الصفا – الثغر – الأندلس – الياقوت – بني مالك – النسيم – ذهبان – الحمراء – النهضة” بمحافظة جدة.

وبين أن المزاديات بمحافظة جدة يوم الاثنين 23 ذو القعدة 1444هـ الموافق 12 يونيو 2023م.