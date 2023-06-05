الدولار يحافظ على سعره أمام العملات الأخرى لهذا السبب

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دفع تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة الأمريكية الدولار نحو التماسك أمام العملات الأخرى، خاصة بعدما عزز من توقعات المتعاملين باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، عوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات، بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيس لأستراليا، بحسب “رويترز”.

تراجع اليوان والليرة التركية

وحصل “اليوان” أيضًا على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك، وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر، فيما تراجعت الليرة التركية أكثر من 1 في المئة.

وارتفع الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727 في المئة في طوكيو. ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84 في المئة مقابل الين.

كما تراجع اليورو 0.08 في المئة إلى 1.06995 دولار، مواصلاً خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51 في المئة.

سعر العملات محليًا

ومحليًا، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02 دينار بحريني 9.95 دينار كويتي 12.18 ريال عماني 9.74 ريال قطري 1.03 جنيه إسترليني 4.65 فرنك سويسري 4.12

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