طفرة في علاج العيون.. قطرات تحمي الأطفال من قصر النظر

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توصلت دراسة إلى أن قطرات العين التي تحتوي على الأتروبين – وهي مادة تستخدم عادة لتوسيع حدقة العين – يمكن أن تؤخر أو تحمي الأطفال من الإصابة بقصر النظر.

وطلبت الدراسة، التي نُشرت في دورية جاما لطب العيون” من 489 مشاركًا مصابين بقصر النظر تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 أعوام استخدام جرعة منخفضة من الأتروبين (إما 0.01 في المئة أو 0.02 في المئة) أو دواء وهمي يوميًا لمدة ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن الأتروبين يبطئ من إطالة العين – مما يسبب قصر النظر – أفضل من الدواء الوهمي.

ومن المثير للدهشة أن محلول قطرة العين بنسبة 0.01 في المئة كان أفضل في إبطاء تقدم قصر النظر من محلول 0.02 في المئة الأقوى.

عمل مثير

وقالت كارلا زادنيك، الأستاذة وعميد كلية البصريات في جامعة ولاية أوهايو، في بيان صحفي: “هذا عمل مثير لمجتمع أبحاث قصر النظر، والذي كنت جزءًا منه لمدة 35 عامًا”.

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وأضافت، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: “لقد تحدثنا عن العلاج والسيطرة على مدى عقود. ومن المثير أن نعتقد أنه قد تكون هناك خيارات في المستقبل لملايين الأطفال الذين نعلم أنهم سيكونون قصيري النظر”.

ويبدأ قصر النظر عادةً عند الأطفال الصغار ثم يتفاقم تدريجيًا في سنوات المراهقة قبل أن يستقر في مرحلة ما.

ويربط بعض خبراء العيون بين تزايد خطر الإصابة بقصر النظر والأنشطة التي يمارسها الطفل مثل القراءة أو استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وفقًا لعيادة كليفلاند.

وهناك عدد من اضطرابات العين أكثر شيوعًا بين المصابين بقصر النظر: انفصال الشبكية، والضمور البقعي، وإعتام عدسة العين، والزرق (الجلوكوما)، وتحدث بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أكثر من الأشخاص ذوي الرؤية الطبيعية.

الوقاية من ضعف البصر

وقال الدكتور زادنيك: “إن فكرة إبقاء مقل العيون أصغر حجمًا لا يقتصر فقط على أن تكون نظارات الناس أرق – بل ستكون أيضًا حتى لا يعانون في السبعينيات من ضعف البصر”.

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لكن الباحثين في الدراسة – التي رعتها شركة فيلوما، وهي شركة أدوية متخصصة في علاج العيون – قالوا إن دراستهم كانت محدودة بسبب قلة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات و 11 إلى 17 عامًا.

ويوجد حاليًا عدد قليل من خيارات العلاج الأخرى لقصر النظر: يمكن لبعض العدسات اللاصقة تصحيح الحالة.

ونجحت العمليات الجراحية مثل الليزك في تصحيح الرؤية، لكن هذه الخيارات غير متاحة عادةً للأطفال.